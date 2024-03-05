ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على أن يكون دافئًا على السواحل الشمالية حارًا على جتوب الصعيد، بينما يكون باردًا في فترة الصباح والليل.

حالة الطقس.. ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء يكون مؤقتا، محذرة من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 5-3-2024

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 26

درجة الحرارة في بنها الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 25

درجة الحرارة في وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 13 والعظمى 25

درجة الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 24

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 27

درجة الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 26

درجة الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 24

درجة الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27

درجة الحرارة في نخل الصغرى 05 العظمى 22

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 20

درجة الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 25

درجة الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 12 والعظمى 26

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

درجة الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 26

درجة الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 27

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 27

درجة الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 26

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28

درجة الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 30

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 31

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 31

درجة الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 30

درجة الحرارة في أبو سمبل الصغرى 15 والعظمى 30

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 24

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجة الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23