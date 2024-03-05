تجهيز أكبر مائدة رحمن بطور سيناء

تستعد الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لإقامة وتجهيز أكبر "مائدة رحمن" على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتمهيد قطعة أرض وتجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أكبر عدد من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لتمهيد قطعة أرض فضاء أمام مسجد الحق المبين الجامع بشارع المنشية بالقرب من محطات الأتوبيسات، وإقامة الفراشة بها لتجهيزها بالإمكانات لتسع 500 صائم يوميًا، مشيرًا إلى أن التجهيزات تجري تحت إشراف أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة.

كما أن محافظ جنوب سيناء وجهة بتوفير 500 وجبة إفطار يوميًا، إضافة إلى توزيع وجبة سحور جافة على المواطنين المتواجدين بالمائدة تتضمن جبن، وخبز، ومربى، وفول معلب، وعصائر.

لافتًا إلى أنه سيجري تجهيز الإفطار بواسطة عددًا من الشباب المتطوعين بالمدينة.

ووجهمحافظ جنوب سيناء، بذبح 4 عجول لتوفير اللحوم اللازمة لمائدة الرحمن على مدار الشهر الكريم، وتوفير كافة احتياجات المواطنين داخل المائدة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية واحتياجات شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا، والتجمعات البدوية.