اليوم.. ختام الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

تختتم اليوم، الثلاثاء، فاعليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي انطلقت فعالياته 10 يناير الجاري ويستمر حتى 5 مارس القادم، بمشاركة 12 نحاتًا من مصر وعدة دول، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بحضور الفنان أكرم المجدوب، قوميسيير عام السمبوزيوم.



ومن المقرر أن يقام حفل الختام بمدينة أسوان، مساء اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويتم التحضير لإقامة حفل ختام بحضور الفنانين وقيادات وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.



يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى، ومن شباب فنانى النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى، ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس "اسبانيا"، ميخائيل سوبولييف "روسيا"، شيان سيهوا "الصين" وفيكتور كوباكز "بولندا".