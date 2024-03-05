المنوفية تقدم 950 وجبة إفطار وسحور يوميا للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك وذلك في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية بمختلف أنحاء المحافظة بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة، حيث أفاد حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أنه سيتم توزيع (7398 ) كرتونة رمضان لعدد (53) جمعية خيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك ضمن حملة " إفطار صائم " لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ، قيام المؤسسة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بطهي وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان بمطبخي الإفطار بالمحافظة من خلال الاشتراك مع جمعية فينا خير بمركز الشهداء وجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.

حيث يتم تقديم (700) وجبة يومياً مغلفة ومعبأة بشكل صحى وآمن ، وكذا تقديم وجبات السحور للصائمين بطاقة (250) وجبة يومياً بالتنسيق مع جمعية أنصار السنة المحمدية بطوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع ويشارك في الإعداد طهاة ماهرون ويتم التوزيع من خلال المتطوعين في صورة متكاملة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان الكريم.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم.