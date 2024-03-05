ميدو يختار التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة الأهلي

توقع الإعلامي أحمد حسام ميدو تشكيل الزمالك الأمثل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس 2024، في السعودية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "لو كنت مدربًا للزمالك لن أضع فتوح في التشكيل الأساسي خوفًا من سرعات بيرسي تاو خاصة وأن فتوح غير متواجد بشكل رسمي مع الفريق".

وأتم: "أتوقع أن يشارك محمد صبحي كحارس أساسي أمام الأهلي، و ومدرب الحراس ليس لديه قناعات بعواد خاصة في الكرات العرضية".

وتوقع ميدو تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قائلا:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: المثلوثي - الزناري - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: محمود دونجا - محمد أشرف روقا - عبدالله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو