الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يختار التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

توقع الإعلامي أحمد حسام ميدو تشكيل الزمالك الأمثل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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ميدو يختار التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس 2024، في السعودية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "لو كنت مدربًا للزمالك لن أضع  فتوح في التشكيل الأساسي خوفًا من سرعات بيرسي تاو خاصة وأن فتوح غير متواجد بشكل رسمي مع الفريق".

وأتم: "أتوقع أن يشارك محمد صبحي كحارس أساسي أمام الأهلي، و ومدرب الحراس ليس لديه قناعات  بعواد خاصة في الكرات العرضية".

وتوقع ميدو تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قائلا:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: المثلوثي - الزناري - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: محمود دونجا - محمد أشرف روقا - عبدالله السعيد

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو

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