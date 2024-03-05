ضبط 7 طن سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

وأوضحت مجيريرة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنها شنت حملة مكبرة للمرور على إحدى المنشآت الغذائية بالعبور، وذلك بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية.



و تم سحب عينة من السمك ووردت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و تم ضبط 760 كرتونة من السمك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.وكشفت صحة القليوبية، الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، وبرئاسة سامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومكتب مراقبة الأغذية بالعبور، أسامة حمدي، والمفتشين رشاد سمير، ومحمد الدبيس، ومحمود نجيب.