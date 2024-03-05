تحرير 5 محاضر خلال حملة تموينية بشبين القناطر

تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش علي جميع الأنشطة التجارية المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبدالله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية، وذي ذلك الأطار شنت الوحده المحلية بمنشاه الكرام بالأشتراك مع الطب البيطري ومكتب تموين شبين القناطر، حملة مكبرة علي محلات الجزاره و بيع الدواجن بمركز شبين القناطر.



و قامت الحملة بفحص عددا من تراخيص محلات البقاله بعرب جهينه وشارع ابويونس وعرب الصوالحة، وتم تحرير 8 محاضر عدم إعلان تسعيره، وذلك بحضور الدكتورة الهام صيام عن الطب البيطري، وتم التأكد من صلاحية اللحوم والاختام ومدي صلاحيتها و الدواجن المذبوحه المعروضة لبيعها للموطنين.

كما تم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم التفتيش علي السوبرماركت ومحلات البقاله للوقوف والمتابعة المستمرة علي توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.