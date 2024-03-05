وكيل شباب القليوبية يشيد بإدارة البرلمان في تنفيذ العديد من الندوات

أشاد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإدارة البرلمان في تنفيذ العديد من الندوات لتعريف النشء والشباب بالجرائم الإلكترونية والإنترنت وعمليات الابتزاز الإلكتروني، وإقامة مثل هذه الندوات التوعوية التثقيفية.

وذلك للحد من الظاهرة السلبية “الابتزاز الإلكتروني” المدمرة التي احتلت أهمية بالغة للوصول إلى الهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك الأمر جعلها من القضايا المجتمعية، التي لابد من متابعتها بخطط متواصلة من التوعية والمكافحة.

ولفت إلى أن الابتزاز يحدث بتبادل الصور المفرط، وقلة الوعي القانوني، وضعف الرقابة على الشباب من قبل العائلة، وأشكاله إما ماديا أو جنسيا أو معنويا.

بذكر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، نظمت ندوة حول “الابتزاز الإلكتروني”، وذلك تحت شعار “احمي نفسك” بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة.