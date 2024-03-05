باحثة فلسطينية: مصر تضغط على كل الأطراف لتحقيق هدنة في غزة (فيديو)

قالت الدكتورة تمارا حداد كاتب وباحثة سياسية فلسطينية، إن الواقع الإنساني في قطاع غزة بأمس الحاجة إلى تطبيق الهدنة في الفترة القادمة وتحديدا قُبيل شهر رمضان، لافتةً إلى أنها تتوقع أن يكون شهر رمضان عصيبا إذا لم تُنفذ الهدنة المؤقتة.

مصر تستخدم كل أوراقها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الهدنة في قطاع غزة

وأضافت "حداد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تستخدم كل أوراقها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، موضحةً أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة كي تضغط على إسرائيل لتطبيق الهدنة المؤقتة.

وتابع: "المحاولات حثيثة ومستمرة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالدور المصري للضغط على الأطراف سواء المقاومة الفلسطينية أو إسرائيل لتطبيق الهدنة".

وتابعت: "صحيح أن الخطوط العريضة حتى هذه اللحظة مازالت قائمة لكن هناك مرونة وليونة تحاول مصر تعزيزها في موقف كلا الطرفين لتحقيق الهدنة المؤقتة".

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قطاع غزة، يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى موت الأطفال جوعًا.

وشدد شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، على أنه لابد أن نتعامل بجدية ومصداقية أعلى ومواجهة هذا التحدي، بما يتفق مع قواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نحتمل مزيدًا من المعاناة والآلام المترتبة على الوضع الإنساني، والقتل المستمر في قطاع غزة.لقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة، كان مفيدًا وتم الاستماع لما وضعته من خطط لزيادة إدخال المساعدات في قطاع غزة.