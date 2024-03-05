وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفي الأورام التعليمى

فى إطار المتابعه المستمره للمنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، مستشفي أورام الإسماعيلية التعليمى، وكان في استقباله الدكتور إيهاب شوقى مدير المستشفي والدكتور عاصم يوسف وكيل المستشفى، لمتابعه إنتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تأتى الزياره تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الميدانية المستمره لمستوى الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

تفقد الدكتور على حطب - وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلالها إنتظام سير العمل بالعيادات الخارجية، مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقسام الأشعة، العلاج الطبيعى والمعمل ،وخلال الجوله التقى بالمرضى وإطمأن على رضائهم عن الخدمة، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات وتقديم كافه سبل الرعاية الصحية .

كما تابع الدكتور علي حطب، نسب الإنجاز في تطوير أقسام الداخلي، العنايه المركزه والعمليات بالمستشفى، وأشاد بإنتظام سير العمل بالمستشفى وتواجد كافة الفرق الطبية، وتوافر الخدمات الطبية بأعلى جودة ويسر.

وأكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل والتام بين مديرية الصحة وجميع مستشفيات الإسماعيلية لتذليل اى صعوبات ونقل المرضي وتلقيهم العلاج .

وجدير بالذكر أن مستشفى أورام الإسماعيليه التعليمى تضم أحدث الأجهزه الطبية ومنها جهاز الرنين المغناطيسي، وتقدم العديد من الخدمات الطبية لمرضى الأورام ومنها خدمات الاشعة التداخلية، خدمات المسح الذري ،ومنها مسح ذري على العظام Bone Scan ، مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي " Renal Scan ،مسح ذري على الغدة الدرقية Thyroid Scan ، مسح ذري على الغدة الجار درقية Parathyroid Scan ، مسح ذري على القلب "راحة ومجهود" Cardiac Scan .