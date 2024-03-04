شكري: غزة تعيش كارثة إنسانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قطاع غزة، يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى موت الأطفال جوعًا.

وشدد شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، على أنه لابد أن نتعامل بجدية ومصداقية أعلى ومواجهة هذا التحدي، بما يتفق مع قواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نحتمل مزيدًا من المعاناة والآلام المترتبة على الوضع الإنساني، والقتل المستمر في قطاع غزة.لقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة، كان مفيدًا وتم الاستماع لما وضعته من خطط لزيادة إدخال المساعدات في قطاع غزة.



