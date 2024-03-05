عروض فنية مميزة لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية عرضا فنيا فرقة الاسماعيلية للالات الشعبية متميزا لضيوف مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة الدورة 25،ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

قدمت فرقة الاسماعيلية للالات الشعبية عرضا فنيا متميزا لضيوف مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة الدورة 25 المقام بقصر ثقافة الاسماعيلية ،قدمت فيها الفرقة مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالاضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة

اشراف محمد رشدى مدير القصر.

وقدم الفنان يحى مولر الشكر لجمهور الاسماعيلية على الحضور والتفاعل مع الفرقة بالهتافات الاسماعيلية بلد السمسمية .