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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب يطالب جوميز بمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

حسين لبيب وجوميز
حسين لبيب وجوميز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك ومدى جماهيريتهم قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر، حتى يعلم مدى حجم المسؤولية الواقعة عليه من الجماهير والإدارة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز شاهد آخر 4 مباريات للنادي الأهلي، من أجل الوصول إلى مفاتيح اللعب وقدرات لاعبي المنافس ونقاط القوة والضعف".

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