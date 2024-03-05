ميدو يعلق على قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على قائمة الزمالك الرسمية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس 2024، في السعودية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "تم استبعاد 6 لاعبين من الصفقات الجديدة نن قائمة نادي الزمالك استعدادا لنهائي كأس مصر".

وتابع: " استبعاد موتيابا أمر طبيعي نتيجة صغر سنه بالإضافة إلى عدم خوضه مباريات الديربي من قبل في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي سيكون متواجدا في السعودية".

وأكمل: "تفاجأت بغياب الفلسطيني ياسر حمد من القائمة خاصة وأن الزمالك في حاجة لقلب دفاع رفقة اللاعبين المتواجدين".

وأردف: " قائمة الزمالك تضم تواجد 3 مدافعين فقط محمود علاء والزناري وحسام عبد المجيد، بالإضافة إلى حمزة المثلوثي الذي يلعب كقلب دفاع وهو في الأصل ظهير أيمن".

وأتم: "جوميز هو ثالث مدرب بعد الثنائي أوسوريو ومعتمد جمال يضع المثلوثي كقلب دفاع والزناري كظهير أيمن، مع العلم أن مركزهم الطبيعي مختلف".