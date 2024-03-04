طريقة عمل كوكيز بالبرتقال.. حلوى للانش بوكس

كوكيز بالبرتقال من الحلويات التي يمكنك تقديمها لأولادك في اللانش بوكس في المدرسة، كبديل للحلويات التي تُباع في المتاجر مجهولة المصدر، كما تحتوي على البرتقال الغني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

طريقة عمل كوكيز بالبرتقال

المقادير

- دقيق: 2 كوب

- بيكنج بودر: 2 ملعقة صغيرة

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة: 100 جرامًا (طرية)

- سكر البودرة: ثلاثة أرباع الكوب

- سكر: ربع كوب

- البيض: 1 حبة

- الفانيليا: ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال: ملعقة كبيرة

- برش البرتقال: 2 ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.

جهزي صينية كوكيز وبطنيها بورق الزبدة.

اخلطي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، في وعاء واتركيه جانبًا.

اخفقي الزبدة، والسكر البودرة، والسكر، حتى يصبح الخليط هشًا كريميًا.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي، ثم أضيفي البرتقال، وبشر البرتقال واخفقي.

أضيفي خليط الدقيق واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا.

اصنعي كرات صغيرة بحجم حبة الجوز من العجين، وضعيها بالصينية المجهزة مع الحرص على ترك مسافة بينها.

أدخليها الفرن لمدة 12 دقيقة ثم اتركيها لتبرد.

ضعي الكوكيز في طبق التقديم وقدميه.