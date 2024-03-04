جامعة الزقازيق ضمن جامعات الفئة الأولى بـتصنيف سيماجو الإسباني الدولي 2024

أظهر «تصنيف سيماجو الإسباني» لعام 2024 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى (Q1) بجميع مؤشرات التصنيف الثلاثة وهي المؤشر الاول: مؤشر البحث العلمي والذي يشير إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعة، و المؤشر الثاني :مخرجات الابتكار، والمؤشر الثالث : التأثير المجتمعي. وجاء ترتيب الجامعة بالمؤشر الإجمالي في المركز 5 على مستوى الجامعات المصرية من اجمالي 51 من الجامعات المصرية التي ظهرت بالتصنيف بزيادة عدد 2 جامعات مصرية عن تصنيف العام الماضي .

اعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024، التي صنفت وقيمت 9054 جامعة حول العالم حيث جاءت جامعة الزقازيق ضمن ضمن جامعات الفئة الأولى بجميع مؤشرات «تصنيف سيماجو الإسباني » وجاء ترتيب الجامعة بالمؤشر الإجمالي في المركز 5 على مستوى الجامعات المصرية، من إجمالي 51 جامعة مصرية ظهرت بالتصنيف، بزيادة عدد 2 جامعة مصرية عن تصنيف العام الماضي، كما جاءت في المركز 12 افريقيا من اجمالي 383 جامعة مدرجة بالتصنيف.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز وتحسن مؤشر البحث العلمي للجامعة بما يزيد عن 22٪ عن العام الماضي، كما أثنى على الجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما حققته الجامعة من تقدم فى هذا التصنيف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمى له اكبر الاثر فى تحقيق مراكز متميزة فى التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، والذي يجعلها مرجعًا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي، موضحًا التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وضاف الدكتور ايهاب الببلاوى، أن تقدم الجامعة في مؤشرات تصنيف سيماجو الإسباني، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة النشر الدولي، فضلا عن جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي، مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واشارت الدكتورة نجلاء فتحي الي ان تصنيف سيماجو الإسباني لا يهدف فقط لقياس نتائج البحث العلمي بل يمتد التصنيف لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، أن نتائج تصنيف سيماجو الإسباني أشارت إلى ظهور جامعة الزقازيق في أكثر من 16 تخصصًا، وتصدرت جامعة الزقازيق في التخصصات الرئيسية والتى جاءت كالتالي: في مجال العلوم البيطرية المركز الأول محليا وبالمركز 61 عالميا، وفي مجال علوم الحاسب في المركز الثاني محليا وبالمركز 963 عالميا، وفي مجال العلوم الزراعية المركز الثالث محليا و 390 عالميا، وفي مجال علم الاقتصاد بالمركز الرابع محليا وبالمركز 726 عالميا، وفي مجال علم الإدارة و الاعمال المركز الرابع محليا و 1612 عالميا، بينما في مجال الرياضيات في المركز الرابع محليا والمركز 1352 عالميا .

وأشار الدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف سيماجو الإسباني يستند على عدة معايير، هي: أولًا: أداء البحث العلمي 50 %، ثانيا: مخرجات الابتكار 30 % ثالثا: التأثير المجتمعي 20 %، مؤكدة أن من أهم المقارنات التي يقدمها تصنيف «سيماجو الإسباني الدولي»، هي تصنيف التخصصات الرئيسية التي تتيحها الجامعات العالمية.