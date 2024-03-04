رئيس الشركة القابضة للمياه: تطبيقات التحول الرقمي ومنظومة الاسكادا لتقليل الفاقد وتطوير الخدمة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحول الرقمي للوصول لمنظومة يمكن إدارتها والتحكم بها لاستخراج التقارير اللازمة والتي تساند متخذي القرار.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لعدد من مشروعات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقال رسلان، إن تطبيق التحول الرقمى فى منظومة الاسكادا بشركة مياه الشرب بالشرقية، من خلال الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية بعدد (42) محطة والتي تنتج ما يقارب الـ (%90) من مياه الشرب بالمحافظة، حيث يتم متابعة ورصد تشغيل المحطات على مدار الساعة، كما تم الانتهاء من مراقبة ورصد جميع خطوط نقل المياه الحاملة والرئيسية التي تربط بين شبكات مياه مراكز المحافظة بعدد (50) خطا، بحيث أصبحت شبكة مياه كل مركز منطقة خدمة بذاتها بدلاً من الشبكات المتداخلة حيث إن شبكة مياه المحافظة كانت تقريباً عبارة عن شبكة واحدة يصعب السيطرة عليها.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمياه، أنه تم الانتهاء من مراقبة النقاط الكاشفة والمحددة لمستوى الضغوط الفعلية بشبكات المياه لعدد (12) مركزا وجار العمل علي استكمال المراكز الخمسة المتبقية، ومراقبة ورصد المحطات والشبكات، بحيث إن شبكة كل مركز تمثل منطقة خدمة بذاتها يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لإنخفاض نسبة الفاقد بالشركة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تزيد عن الـ (%5) بالإضافة لتحسين مستوي الخدمة بالعديد من المناطق.

وذكر أن هناك ثلاثة محاور رئيسية لتطوير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وهى (استدامه تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات - امن المعلومات - الحوكمة)، وتقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمراقبة ومتابعة جميع الأنظمة والخدمات والأجهزة التي تعمل من خلال منظومتها وتتم المتابعة بشكل دقيق لضمان استمرار خدمات الإدارة، التوسعات المستقبلية الموجودة بالـــ Data center لإتاحة الأنظمة الجديدة وذلك من خلال عمل التجهيزات اللازمة ومن خلال وضع تصور مستقبلي، تتم أعمال الصيانة الخاصة بالـــ Data center من خلال فريق العمل الخاص بإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وشملت جولة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، تفقد مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، محطة تنقية مياه العباسة بمركز أبو حماد، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، منظومة الاسكادا، ومنظومة الخط الساخن، واختتما جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق.