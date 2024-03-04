غدًا.. غلق كلي لمحور العبور بالاتجاهين لمدة 15 يومًا

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الغلق الكلى لمحور العبور بالاتجاهين، اعتباراً من غدًا الثلاثاء، الموافق 5 مارس الجاري، وحتى 15 يومًا ليلاً ونهاراً.

وأرجعت الإدارة، سبب الغلق نتيجة تنفيد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالوصلة من امتداد محور محمد نجيب، وصولاً لطريق القطامية القديم مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور محمد نجيب.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.