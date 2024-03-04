قشر الموز.. فوائده مذهلة| أبرزها يعالج الاكتئاب

يحب الجميع تناول الموز ويتميز بمذاقه اللذيذ، كم يمد الجسم بالفيتامينات المهمة لبناءه، لكن ما لا يعرفه البعض أن قشر الموز لا يقل أهمية عن الموز نفسه، فلديه الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد قشر الموز.





فوائد قشر الموز

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يقوم قشر الموز الغني بالألياف على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك والإسهال، ويمكن أن تكون هذه الفائده مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون متلازمة القولون العصبي.

تخفيف الاكتئاب

يساعد المستويات العالية من التربتوفان و ال B6 الموجودين في قشر الموز في تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، ويتحول التربتوفان إلى سيروتونين عندما يتحلل مما يمكن أن يحسن مزاجك ،ويمكن أن يساعد فيتامين ب 6 في تحسين النوم، والذي له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية بمرور الوقت.



يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

قشر الموز مليء بالبوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في جسمك، ويمكن أن يؤدي تناول المزيد من قشر الموز إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.



تعزيز صحة العين

يتوفر في قشر الموز والموز فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على عينيك قوية وصحية.