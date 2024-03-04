أهل مصر.. أساسيات الإلقاء وكتابة القصة ضمن ورش أطفال المحافظات الحدودية بروض الفرج

تتوالى فعاليات الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة روض الفرج تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى يوم 9 مارس الحالي.

وشهد اليوم الاثنين، جولة جديدة من فعاليات الورش الأدبية والفنية، جاءت البداية مع ورشة كتابة القصة القصيرة، تناول خلالها الكاتب وليد كمال أساسيات كتابة القصة بداية من اختيار الفكرة، موضحا كيفية استخدام تقنيات السرد، ودور الراوي في القصة.

كما قدم عدة نصائح للأطفال عند الكتابة لتهيئتهم للتقديم في جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال القصة، من أهمها تقسيم القصة إلى بداية ووسط ونهاية، واستخدام الخيال، والحفاظ على إيقاع القصة من خلال السرد، وتقديم الشخصيات بشكل يتناسب مع قصة العمل.

واختتم حديثه بمناقشة حرة مع الأطفال لعدد من القضايا المجتمعية وبعض الموضوعات المتعلقة بعصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ورشة تعليم وإلقاء الشعر قام الشاعر محمود الحلواني بتعريف المتدربين بمفهوم الشعر وعناصره، إلى جانب بعض التدريبات الخاصة بالإلقاء والتلوين الصوتي.

وضمن ورش المشغولات اليدوية قامت المدربة منى عبد الوهاب بتعليم الفتيات على كيفية تصميم حقائب وفانوس رمضان بالخرز الملون.

بينما قامت المدربة نجوى عبد العزيز لتدريبهم على كيفية عمل خداديات وأدوات منزلية بأقمشة معاد تدويرها.

يأتي الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، ويشارك به 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة. ويشهد ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.