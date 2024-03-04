الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته خرطوش بالمطرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازة فرد خرطوش، وطلقات نارية لذات العيار ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

وتعود الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام عاطل الاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة.

ومن خلال جمع المعلومات، تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن  ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر  الحشيش وزنت بـ كيلو جرام  2 ميزان حساس، ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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