زي الجاهز.. اصنعي صوص المشروم بمكونات بسيطة في المنزل

يتميز المشروم بمذاقه الرائع والذي يمكن اضافتة على العديد من الوجبات، بالإضافة لفوائدة المذهله مثل دورة الكبير في تقليل خطر الإصابة بالسرطانات، ويعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويحمي من الإصابة بالسكري، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير صوص المشروم لإضافته علي مختلف الوصفات لجعلها أشهى وألذ.





صوص المشروم

طريقة عمل صوص المشروم

المقادير

2 ملعقة كبيرة زبدة

ثوم مفروم

مشروم شرائح

1 لتر كريمة

دقيق

ريحان

ملح وفلفل

طريقة تحضير صوص المشروم

- يشوح المشروم في خليط الزبدة والزيت على النار مع الثوم.

يضاف الدقيق والريحان والكريمة والملح والفلفل الأسود.

- تقدم مع المكرونة أو يترك الخليط ليبرد تماماً ثم يوضع في أكياس في الفريزر.