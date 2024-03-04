المشدد 3 سنوات للمتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بمنطقة 6 أكتوبر، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه.

وقال المتهم ويدعى مهند، فنان تشكيلي، خلال التحقيقات: "والله ما كنت أقصد.. اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.

وأضاف المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور أمام جهات التحقيق: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليَّ، فتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

وأكمل المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته: “أنا مش فاكر السرعة كام اللي كنت ماشي عليها بالظبط.. بس تقريبًا سرعتي أقل من 100 كم – ساعة، وما شُفتش سيارة الفنان أشرف عبد الغفور غير وأنا بخبطها، ومحستش بحاجة عشان الإير باج فتح، ووقتها حودت ناحية اليمين ناحية الرصيف واستخدمت الكلاكس والفرامل بس خبطته بالناحية الشمال بتاعة العربية، والراجل الثاني طلع على الرصيف كلبشت فرامل وحاولت أفاديه بس خبطه غصب عنى”.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور، وطالب شعبان سعيد المحامي هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الإتلاف غير العمد.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور الذي أدى إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.