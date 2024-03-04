الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على أجنبية تروج للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضبط فتاة
ضبط فتاة

تمكن رجال الأمن، من ضبط فتاة أجنبية بالقاهرة، لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بالقاهرة، بالترويج عبر أحد التطبيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهمة وبحوزتها هاتفى محمول وبفحصهما تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

تنفيذ 57989 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 23 مُتهماً هارباً في حملة أمنية

ضبط 3 تشكيلات عصابية في حملة أمنية

القبض على 8 مُتهمين بالبلطجة في حملة أمنية

إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين

ضبط 22628 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 214 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية

الداخلية تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد عائلتين بأسوان
الجريدة الورقية