كوكا يتفوق على تريزيجيه ويقود آلانيا للفوز على طرابزون في الدوري التركي

خسر طرابزون سبور أمام ألانيا سبور بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي.

سجل أوغوز إيدين هدفي ألانيا سبور في الدقيقتين 8، 38 من عمر المباراة، ثم أضاف إيفيكان كاراكا الهدف الثالث في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يحتل طرابزون سبور المركز الثالث برصيد 46 نقطة في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما يحتل ألانيا سبور المركز الثالث عشر ولديه 33 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور..

حراسة المرمى: شاكير.

الدفاع: مونييه، ميندي، دنسفيل، إرين المالي.

الوسط: بيرات أوزديمير، جونيش، فيسكا، باردي، تريزيجيه.

الهجوم: ديستان.

تشكيل ألانيا سبور..

حراسة المرمى: تشاكيران.

الدفاع: بالكوفيتش، أليتي، بايير، هاديرجيوناي.

الوسط: فير، ريتشارد كويلهو، أوجوستو، كاراكا، أيدين.

الهجوم: كوكا.