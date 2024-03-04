"أهل مصر" .. أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لقصر عائشة فهمي بالقاهرة

استقبل قصر عائشة فهمي بالزمالك، اليوم الاثنين، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن الجولات الميدانية بالأسبوع الثقافي الثلاثين بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مارس الحالي.

بدأت الفعاليات بجولة داخل القصر للتعرف على ما به من تحف ومقتنيات أثرية، وقامت خلالها الفنانة شويكار حمدي بسرد تاريخ القصر الذي يرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1907.

وأوضحت "حمدي" أن القصر بناه أحد المعماريين الإيطاليين على الطراز الكلاسيكي الأوروبي، ويعود إلى عائشة فهمي ابنة علي فهمي باشا قائد جيش الملك فؤاد الأول.

وتابعت قائلة يعد القصر من أهم معالم حي الزمالك بالقاهرة المطلة على النيل، ويتكون من طابقين، ويضم كل طابق 5 غرف مفتوحة للزيارة تضم كل منها تحف فريدة ولوحات فنية نادرة ورسوم متنوعة على النوافذ والحوائط، هذا بالإضافة إلى قاعة العرض الكبرى المخصصة الفنانين للتشكيليين.

واختتمت الفنانة حنين عمرو الجولة بتعريف الأطفال بدور وزارة الثقافة في تطوير القصر عقب وفاة عائشة فهمي، وتحويله إلى جاليري لعرض اللوحات الفنية لقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، ليستقبل المعارض والأنشطة الفنية المختلفة.

يأتي الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويشارك به أطفال محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة الكبرى.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.