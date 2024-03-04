محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشهدان تنصيب راعيًا لكنيسة القنطرة شرق

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الاثنين، إحتفال تنصيب القس نبيل لمعي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق، والذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، رئيس السنودس النيل الإنجيلي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، وممثلي الأزهر والأوقاف ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.



وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته، "نشكر الله من أجل بلادنا، كما نشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذي يعكس التلاحم الوطني الفريد للشعبِ المصري العظيم.



ووجَّه القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي الشكر لمحافظ الإسماعيلية لحضوره الاحتفال، وحرصه الدائم على مشاركة جميع أبناء الإسماعيلية احتفالاتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته، على وحدة وصلابة الشعب المصري، ونسيجه الوطني، بمسلميه ومسيحيه، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا التهنئة بتنصيب القس نبيل لمعي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق.

وفي ختام الاحتفالية قدم الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، درعًا تذكاريًّا لمحافظ الإسماعيلية تقديرًا وشكرًا له، كما قدم محافظ الإسماعيلية بدوره درع المحافظة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.