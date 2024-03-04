مصرع طفل بالفيوم سقط في غسالة ملابس

شهدت قرية السيليين التابعه لمركز سنورس بالفيوم ، مصرع الطفل مالك احمد ضيف يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا؛ إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله ،وتم نقل الجثه الى المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطار من مأمور قسم شرطة سنورس بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة بمصرع طفل داخل مسكن أسرته فى قرية السليين بدائرة المركز،

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات،

صدمة الام

وتبين أن الأم اكتشفت الواقعة عندما حاولت البحث عن طفلها حتى وجدته جثة فى الغسالة فأصابتها الصدمة من هول ما رأته فظلت تصرخ وتبكى إلى أن جاء الجيران ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي،

وبسؤال والدة الطفل اقرت بأنه سقط فى الغسالة أثناء غسل الملابس، مما أسفر عن مصرعه. وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث،

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق .