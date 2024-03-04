تعليم قنا.. تخصيص خدمة الواتساب للتعامل مع أسر ذوي القدرات الخاصة

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص رقم محمول وتفعيل خدمة الواتساب، لتيسير تعامل إدارة التربية الخاصة بالمديرية، مع أسر وذوي الطلاب من تلك الفئة وإجابة أي استفسارات تتعلق بالأوراق المطلوبة والطلبات المقدمة و الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الرقم المخصص لتقديم تلك الخدمة هو 01004805345 ، ويمكن لأولياء الأمور أن يرسلوا أسئلتهم و طلباتهم عبر " الواتس آب" لهذا الرقم، وسيتم الإجابة والرد بشكل سريع من أجل تخفيف عبء التنقل والتردد على ديوان المديرية لأهالي الطلاب و تقديم كافة أوجه الدعم لهم و تشجيعهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس المجهزة لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنمية نقاط القوة لديهم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بإتاحة الخدمات المقدمة إلى أولياء أمور طلاب الدمج.