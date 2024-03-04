شذى حسون تخطف الأنظار بالقفطان المطرز

تملك النجمة شذى حسون ذوق رفيع يجذبها لكل ما هو محتشم وانيق في نفس ذات الوقت مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وتألقت شذى حسون بإطلالة جذابة، حيث ارتدت قفطان ساحر، مطرز بالكامل بحبات الخرز، الأخضر في الذهبي، ليزيد من جمالها، صمم من قماش حريري، عكس قوامها الممشوق واظهر رقي ذوقها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم وجذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

شذى حسون



شذى أمجد الحسون من مواليد 3 مارس 1981 بالدار البيضاء، المغرب)، هي مغنية عراقية مغربية اشتهرت بفوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي سنة 2007، وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج.

ولدت بمدينة الدار البيضاء بالمغرب من أب عراقي وأم مغربية، تعيش منذ سنوات متنقلة بين المغرب وفرنسا للدراسة في مجال السياحة والفندقة حتى حالفها الحظ بتصويت الجمهور العراقي والعربي في البرنامج الفني «ستار أكاديمي» لتبدأ مسيرة فنية في الغناء والتمثيل.

حياتها الخاصة

لديها أخ اصغر منها اسمه "وائل"، درست شذى أدب إنجليزي في العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء ثم واصلت دراستها الجامعية في مدينة القنيطرة في تخصص إدارة السياحة والفندقة ثم سافرت إلى فرنسا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه لتعود لفترة قصيرة إلى محل اقامة عائلتها وتعمل في مجال دراستها في إحدى فنادق المغرب.

منذ الطفولة كان هدف شذى حسون هو الدخول في عالم الغناء لحبها للاغاني العراقية والمصرية الصعبة وبتشجيع من والدها شاركت شذى في مرحلة المراهقة في مسابقة نجوم ونجوم الغنائية على قناة دوزيم المغربية وحازت على المرتبة الثانية على مستوى المغرب وبعدها احبت ان تشارك في مسابقات على نطاق الدول العربية فتقدمت على برنامج سوبر ستار بالنسخة الثانية على قناة المستقبل اللبنانية ووصلت للمرحلة الثانية لكنها فشلت في اجتيازها فعادت لباريس لتكمل دراستها هناك بطلب من الاهل الذين كانوا يصرون على التعليم والعمل اولاً.