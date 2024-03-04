أهالى قنا يتفاعلون مع سرديات فلسطينية فى نادى الكنيسة الإنجيلية بمسرح الجنوب .. صور

استضافت الكنيسة الانجيلية بقنا، عروض الأراجوز ، وسرديات فلسطينية، والمهرج ،ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة والمقامة بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 الى 6 مارس الجارى.



وتفاعل أهالى محافظة قنا، مع عرض المهرج الذى قدمه الفنان التونسى نوار الضووى وايضا مع الدبكة الفلسطينية التى قدمها الفنان عبد الرؤوف عسقلانى ، ضمن عرضه سرديات فلسطينية وقدم عرض الاراجوز الفرقة القومية للفنون، وشهد العرض حضور للفنانين المشاركين فى المهرجان والذين التف حولهم الجمهور لالتقاط الصور التذكارية.



وقال القس خالد وجيه راعى الكنيسة الانجيلية فى قنا: نحن سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم وفود من 20 دولة هى كندا و اسبانيا ورومانيا والهند والعراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والاردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان ومورويتانيا وبنين والسنغال ومالى وجنوب السودان .. فدائما نشجع العمل المجتمعى وخاصة الفنون والثقافة والابداع.



وأضاف سيتم استضافة عدد من العروض المسرحية المختلفة ، فى نادى الكنيسة الانجيلية بشارع الدكاترة.



وأكد الناقد الفنى، هيثم الهوارى على سعادته بردود الفعل التى تلقاها من الجمهور وقال انها المره الاولى التى يشارك فيها عروض المهرجان فى نادى الكنيسة الإنجيلية بقنا، وهو الأمر الذى يسمح بانتشار كبير فى كافة الاماكن الثقافية لتصل عروض المهرجان لكل أهالى قنا.