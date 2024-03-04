خطف حبيبته .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل على يد صديقه بأوسيم

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس عامل في مغسلة قتل صديقه يعمل بذات المغسلة في أوسيم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل علي يد صديقه بأوسيم

وكشفت التحقيقات مقتل شاب يدعى "سيد.ح" 20 عامًا ويعمل عامل في مغسلة، على يد صديقه ويدعى "حسام.ص" 25 عامًا، عامل بذات المغسلة في أوسيم،

اعترافات المتهم بقتل صديقه في أوسيم

واعترف المتهم "حسام" بقتل صديقه "سيد"، بارتكاب الجريمة انتقاما منه، بسبب أنه تدخل للصلح بينه وبين خطيبته، ولكن ازدادت حدة المشاكل فقرر الانفصال عن خطيبته، ولكنه فجأة بأن صديقه غدر به وارتبط بخطيبته بعدما فسخ المتهم الخطبة.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق، قررت انتقم منه لأنه غفلني وبدل ما يصلح ما بينا خطفها مني، ففي يوم الجريمة، استدرجته لمكان خالي، للانتقام منه، فخبطه بطوبة على رأسه حتى تهشمت رأسه، وخنقته من رقبته، ثم خرجت للبحث عنه مع أسرته لإبعاد الشبهة عني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية في مكان خالي من المارة، وتعدى عليه بطوبة وخنقه حتى أسفر عن مقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل شاب بمنطقة البراجيل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء على يد صديقه بضربه، ما أسفر عن مصرعه وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق.

3 سنوات عقاب للمتهمين بمحاولة بيع طفل على «الفيس بوك» في حلوان

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بتهمة الإتجار بالبشر في حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11353 لسنة 2023 جنايات حلوان والمقيدة برقم 2183 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام 3 متهمين بارتكابهم جريمة الإتجار بالبشر، ومحاولة بيع طفل حديث الولادة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.