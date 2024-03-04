الإقتصاد الأخضر والمشروعات القومية ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " الاقتصاد الأخضر وتغيير الواقع " تحدث فيها الأديب أحمد قرني قائلا: أن العالم الآن في بحث مستمر عن مخرج للمأزق الإقتصادي بعد أحداث الأزمة الاقتصادية عام 2008، وكان الأمل هو الخروج بالاقتصاد من أزمته عن طريق طرح فكرة الإقتصاد الأخضر التي تبني فكرة تبديد الإقتصاد المركزي، وتركيزه في يد الدولة إلى اقتصاد حر يعتمد على فكرة التنمية المستدامة التي تتبني طرح البديل ومنها طاقة الرياح والطاقة الكهربائية وإحلالها محل الطاقة التقليدية.

وشهد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "المشروعات القومية فرص جديدة للشباب"، تحدث فيها حمدي الأمين مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة، عن أهمية المشروعات القومية وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومي، ومازالت الدولة المصرية تسعي نحو تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتحقيق التنميه الشاملة للشعب المصري، وأوضح " الأمين" بعض النماذج من هذه المشروعات ومنها العاصمة الادارية، والقطارات الحديثة، وإنشاء الطرق والكباري.

مناقشة كتاب البطل الشهيد عبدالمنعم رياض بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ناقشت مكتبة منية الحيط كتاب بعنوان "البطل الشهيد عبد المنعم رياض" تأليف عبد الله بلال، أوضح ياسر عبد الرحمن أمين المكتبة نبذة عن الشهيد عبد المنعم رياض وحياته العسكرية، ودوره كقائد عام للقوات المسلحة المصرية حتى استشهاده في حرب الاستنزاف يوم 9 مارس 1969 على الجبهة المصرية.

من جانب آخر، أعدت مكتبة النزلة حوارا مفتوحا حول أهمية فحوصات ما قبل الزواج، تحدثت خلاله هيام حسين جمعة -مدير الوحدة الصحية بقرية النزلة- حول أهمية تلك الفحوصات، خاصة إذا كان المتزوجين علي درجة كبيرة من القرابة، فمن الوارد أن تحدث بعض التشوهات الخلقية لأولادهم، لذا يجب توخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.