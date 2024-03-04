لضمان وصول المياه إلى النهايات.. تطهير الترع والأباحر بالفيوم

تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان وصول المياه إلى النهايات بقرى ومراكز المحافظة قبل بداية فصل الصيف.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وفى إطار خطة المديرية لتطهير الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

تطهير الترع والأباحر بالفيوم ونقل المخلفات خارج الكتلة السكنية

خلال ذلك قامت هندسة ري يوسف الصديق برئاسة المهندس مصطفى جودة مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية، والتي شملت تطهير بحر البنات وبحر قارون وفروعه، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير أمام أفمام الأباحر الرئيسية لتحسين حالة المياه بالنهايات، وتغذية الترع والمجارى المائية في اطار خطة الهندسة لتطهير كافة الترع والمجاري المائية، واستكمالا لأعمال التطهير التي تم تنفيذها خلال فترة السدة الشتوية، واستمرت حتى شهر مارس الجاري.

وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة، موضحا أنه جاري تطهير بحر البنات وبحر قارون وكافة الفروع والجنابيات على الجانبين، وذلك تحت إشراف هندسة ري يوسف الصديق.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وصرح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى متابعة أعمال تبطين الترع الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة

وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.