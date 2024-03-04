غدًا الثلاثاء.. حزب الوفد يطلق مبادرة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين

ينظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام مُبادرة بعنوان (نقطة دم تساوي حياة من أجل أشقائنا الفلسطنيين المصابين) وذلك غدا الثلاثاء 5 مارس.

فريق عمل بمقر الحزب بالمركز الرئيسي بالدقي

وقالت القيادية الوفدية فاتن رضوان إن المبادرة تأتي بالتعاون مع المركز القومي لنقل الدم ، مشيرة إلى أن المركز سوف يوفر فريق عمل من السادة الأطباء لمقر الحزب بالمركز الرئيسي بالدقي غدًا الثلاثاء للكشف علي المتبرعين وسحب الدم من الأعضاء المتبرعين.



وأكدت القيادية الوفدية فاتن رضوان أن فريق المركز القومي متواجد غدًا وأن هناك تفاعلاً كبيراً من أعضاء الحزب على مستوى المحافظات مع المبادرة، مشيرة إلى أن حزب الوفد حريص على تقديم يد العون للأخوة الفلسطينيين.