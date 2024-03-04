فى الوقت الذى انشغل فيه كانزو الذهب فى الشراء الكبير وغير المسبوق على المشغولات الذهبية والسبائك، مما جعل أمر أسواق الذهب عشوائي وغير منتظم فى الوضوح والكشف عن السعر الحقيقي .

الذهب

سجلت أسعار المعدن الأصفر فى الأونه الاخيرة اقبالاً غير مسبوق وصل الى مرحلة الجنون، الأمر الذى جعل أسعار الذهب ايضاً تصعد الى مستويات غير معقولة ومسبوقة فى الأسواق المصرية، اذ تخطي جرام الذهب عيار 21 مستوى سعر 4000 جنيه للجرام الواحد.

ويتضح من هذا الموضوع اين ذهبت أسعار الذهب الذى بلغت أعلى مستواياتها فى فترات ليس بالكبيرة، وخصوصاً الأرتباط الموثوق بين الذهب والدولار.

يبدو ان اتخد بعض العامة الذهب والدولار فى الفترات الأخير التداول فى سعر الدولار وكأنه سلعه تباع وتشتري الى من يدفع اكثر من الأخر، مما جعل سعرة في ايام قلية ارتفع الى مستوي غير مسبوق فى الأسواق المصرية.

الأمر الذى انعكس ايضاً على أسعار المعدن الأصفر فى الأسواق المصرية، من حيث الأرتباط الموثق مابين الدولار والذهب، والمشي على منهجه فى الانخفاض والارتفاع .

وفي وقت غير متوقع هبطت أسعار الدولار في السوق السوداء من مستوي 75 الي مستوي 60 جنيهاً، وذلك يفسر دون ادني شك ان السعر للدولار كان وهمي وليس بالحقيقي، مما جعل أسعار المعدن الأصفر تهبط فى الأسواق من مستوى تجاوز الـ4000 جنيه الى مستوى 3500 جنيهاً، بأنخفاض يقارب الى 700 جنيهاً للجرام الواحد.

الأمر الثاني الذى كان بمثابة ضربة قاضية لسعر الذهب والدولار فى وقت واحد، هى صفقة رأس الحكمة التي جائت على حين غرة ، وقلب الطاوله على الدولار والذهب من الأرتفاع المتزايد الى الأنخفاض المستمر.

ومن المرجح ان يواصل المعدن الأصفر ( الذهب ) الأنخفاض بسبب تراجع العملة الأمريكية فى السوق السوداء ما دون الـ40 جنيهاً مع التدفقات الأجنبية الأخري عبر طريق الأستثمار فى الأسواق المصرية .

وهبطت أسعار الذهب فى فترة قصيره من مستواياتها التريخية الغير مسبوقه الى نحو 2700 جنيهاً للجرام الواحد، اذ بلغت خسائرها ما يقارب من 2000 جنيهاً بنسبة انخفاض تجاوزت الـ90 % .

صفقة رأس الحكمة

أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب 10 مليارات دولار أخرى تم تحويلُها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية :

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2765 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3160 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2370 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1843 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22120 جنيهًا.