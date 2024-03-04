أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. والجرام يفقد 15 جنيهًا من قيمته

انخفضت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 4 مارس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 15 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2685 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين 4 مارس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2685 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3068 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2301 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1790 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21480 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 4 مارس، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.