منظمة ريكسوس تقدم دورات تنمية بشرية لغير القادرين

أعلنت منظمة ريكسوس، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بتنمية المهارات البشرية، عن تقديمها دورات تنمية بشرية مجانية لغير القادرين.

تهدف هذه الدورات إلى تمكين غير القادرين من تطوير مهاراتهم الشخصية وتحسين فرصهم في الحياة.

وتشمل الدورات التي تقدمها ريكسوس:

مهارات التواصل: تهدف هذه الدورة إلى تعليم غير القادرين مهارات التواصل الفعال مع الآخرين.

مهارات حل المشاكل: تهدف هذه الدورة إلى تعليم غير القادرين مهارات حل المشاكل بشكل فعّال.

مهارات القيادة: تهدف هذه الدورة إلى تعليم غير القادرين مهارات القيادة وتوجيه الآخرين.

مهارات ريادة الأعمال: تهدف هذه الدورة إلى تعليم غير القادرين مهارات تأسيس مشاريعهم الخاصة.

وتُقام الدورات في مقر منظمة ريكسوس، ويُمكن لغير القادرين التسجيل في الدورات من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وعبّرت مُمثلة منظمة ريكسوس، عن سعادتها بتقديم هذه الدورات لغير القادرين، مؤكدةً على أهمية تمكينهم من تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في الحياة.

وقالت ممثلة ريكسوس "نُؤمن بأنّ جميع الناس لديهم القدرة على النجاح، بغض النظر عن ظروفهم. ونهدف من خلال هذه الدورات إلى تمكين غير القادرين من تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في الحياة."