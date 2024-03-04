وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد، كلف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج برئاسة الوفد التونسي المشارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سينعقد غدا الثلاثاء في مدينة جدة.

وحسب وكالة انباء الشرق الوسط، أضافت الوزارة ـ في بيان ـ أن هذا الاجتماع سيخصص لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لوضع حد لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وكل فلسطين.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية التونسي على هامش هذا الاجتماع، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.