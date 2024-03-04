القومي للمرأة: المجلس يدعم أي فتاة تتعرض للابتزاز

قال الدكتورة لبنى خيري، عضو المجلس القومي للمرأة، إن حوادث الابتزاز تتكرر بسبب البعد عن تعاليم الدين والأخلاق، لافتة إلى أن السبب فى ذلك أن هذه الجريمة يترتب عليها جرائم أكبر.



وأوضح عضو المجلس القومي للمرأة، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "لكل بنت تتعرض للابتزاز، عليها التوجه إلى مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة، أو الاتصال برقم 1515، وكل الاجراءات ستتم فى سرية تامة للحفاظ على حقوقها وحمايتها من الابتزاز".



وأضاف: "لابد من أن يكون هناك مساحة بين الأهل والأبناء، لازم نتعلم درس من كل ما يحدث حولنا، الأهل لازم يكونوا حصن الأمان ويساعدوا أولادهم وعلاقتهم بأولادهم تكون فيها قرب وصداقة، حتى لو حدث أي تعرض للابتزاز يكونوا الأهل هم الحضن المحتوى للأزمة".