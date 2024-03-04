صحة الشرقية إجراء جراحة قلب وصدر عاجلة لإنقاذ حياة شاب بالزقازيق العام

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء جراحة قلب وصدر عاجلة وعالية الخطورة؛ لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ١٩ سنة، إثر جرح نافذ بالصدر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، استقبلت شابا في حالة هبوط في وظائف القلب، وهبوط حاد في ضغط الدم، وحالة عامة غير مستقرة إثر جرح نافذ بالصدر، وتم عمل الإسعافات العاجلة له، ونقله على الفور إلى غرفة العمليات الجراحية على الأدوية المنشطة للقلب، وعمل استكشاف عاجل للصدر والقلب.

وبالفحص ومناظرة حالة الشاب، تبين وجود كسر بعظمة القص في نهاية الجرح النافذ، مع وجود قطع بالشريان الثديي الأيسر، وتمزق بالبطين الأيسر، واحتساء بالفراغ التاموري للقلب، وتم ربط الشريان الثديي، وعمل تفريغ الغشاء البلوري والتاموري، ورتق البطين الأيسر بأربع غرز جراحية.

وتم تركيب أنبوبة صدرية ورتق الجرح في طبقات، وتم نقل الشاب إلى العناية المركزة بالمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، والحالة الآن بفضل الله مستقرة، حيث تم رفع أجهزة التنفس الصناعي، وإيقاف الأدوية المنشطة للقلب، وتوقف أي علامات النزيف.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الأطباء، والطاقم الطبي المعاون المشارك في هذا العمل بقسم جراحات القلب المفتوح، وقسم الاستقبال والطوارئ، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.