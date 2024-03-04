مندور.. قافلة جامعة القناة قدمت خدمات طبية ل1380 مواطن بالمحافظة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن توجيه قافلة الجامعة الشاملة إلى كسفريت بفنارة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 4 مارس الحالي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مؤكدا على استمرار جامعة القناة في القيام بدورها المجتمعي، ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وعلى رأسها مشروع القرن "حياة كريمة"، والتي استهدفت بها القيادة السياسية تنمية وبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ورفع مستوى معيشة أهالينا بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا.

هذا ووفرت جامعة قناة السويس- خلال قافلتها الشاملة- خدماتها الطبية والبيطرية والتثقيفية، وخدمات الإرشاد الزراعي بالمجان للمواطنين.

حيث قامت بالكشف الطبي، وإتاحة العلاج بالمجان لعدد 1380 حالة في التخصصات الطبية المختلفة، مع تقديم الأدوية بالمجان.

وقدمت التثقيف الصحي لحالات التهاب المفاصل والعظام، نزلات البرد والحساسية، بعض أمراض النساء، التغذية السليمة للأطفال، الرضاعة الطبيعية، الإسعافات الأولية.

وقدمت القافلة خدماتها البيطرية إلى 70 مستفيد، حيث قدمت الكشف والعلاج المجاني البيطري لحالات الإصابة بالديدان، وضعف إنتاج البيض، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، والضعف العام والهزال.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، قام خبراء الجامعة بزيارة 6 بساتين للمانجو، ومزرعة للقمح، وأخرى للبرسيم، حيث تلاحظ وجود الأشجار الكبيرة السن قليلة الإنتاج من المانجو، مع وجود كتل خشبية، وكانت التوصية بإصلاح الأشجار المسنة، واستبدالها بالأشجار الحديثة، والاهتمام بالتقليم، ومقاومة العفن الهبابي، والاهتمام بالتسميد مع الري

كما تلاحظ وجود العفن السائب في مزرعة البرسيم ، والتوصية بالرش بالمبيدات الموصى بها.

كما تلاحظ ارتفاع نسبة الملوحة، وكانت التوصية بإضافة السماد العضوي الحيواني، والجبس الزراعي.

هذا وتم توزيع المبيدات الزراعية مجانا على 32 مزارع.

أقيمت القافلة التنموية الشاملة بإشراف عام المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.