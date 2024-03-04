المركز الأفريقي مصر في المرتبة ال18 عالميًا لإنتشار مرض السمنة

بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، و في إطار فعاليات شهر المرأة، أقام اليوم المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة برئاسة الدكتورة ميرفت السيد ندوة علمية بعنوان "المرأة و تحديات السمنة" بالتعاون مع المعهد العالي للصحة العامة.

حضر الندوة الدكتورة هبة القاضى مدير المعهد العالى للصحة العامة والدكتورة انجى الغيطانى وكيل المعهد

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الأفريقى أن المحاضرات العلمية اليوم تناولت نقاشات أهمها:

•زيادة إنتشار مرض السمنة عالمياً و هو مؤشر يمثل خطر كبير وأزمة صحية وإقتصادية علي العديد من الدول، حيث أن ١،٩ مليار شخص بالغ حول العالم يعانون من زيادة الوزن، منهم ٦٥٠ مليون شخص يعانون من السمنة، في حين ١٢٤ مليون طفل و مراهق، بالإضافة الي ٤٠ مليون طفل اقل من عمر ٥ سنوات يعانون من مرض السمنة.

أشارت ان مرض السمنة هو سلوك مجتمعي، ويمكن التصدي له عن طريق خلق بيئة صحية ومجتمع واعٍ يشجع علي الإختيارات الصحية لنمط حياة خالٍ من الأمراض.

مصر تحتل المرتبة ال١٨ عالمياً في قائمة الدول الأكثر انتشاراً لمرض السمنة، و وفقاً لحملة "١٠٠ مليون صحة" تم الكشف علي ٤٩،٧ مليون مواطن، من بينهم ما يقرب من ٤٠٪؜ يعانون من السمنة، حيث ينتشر المرض بين النساء اكثر من الرجال، و بنسبة ٥٠٪؜ من إجمالي النساء في مقابل ٤٠ من الرجال.

تتسبب السمنة في عدة مخاطر أهمها

إرتفاع ضغط الدم و الكوليسترول مما يجعل المريض اكثر عرضة لأمراض القلب الإصابة بمرض السكري النوع الثان

مشاكل التنفس ومشاكل و إصابات المفاصل

الإصابة الحصوات و مشاكل المرارة

وحاضر فى الندوة لفيف من اساتذة ب

التغذية و الجراحة و صحة الأم و الطفل من جامعة الاسكندرية؛

وأكد الاطباء بالتوصية بالندوة أن نمط الحياة الغير صحي هو من أكبر عوامل الإصابة بمرض السمنة و غيرها من المشاكل الصحية، و بتطبيق بعض التغييرات البسيطة لحياة افضل في حياتنا اليومية، مثل الحفاظ علي نظام غذائي صحي و الالتزام بممارسة النشاط البدني، قد نساعد علي الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة و منها مرض السمنة