الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. إجراء القرعة الثالثة للأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن أنه سيتم غدًا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأحد 25/2/2024، وطبقاً لشرائح المساحات (276م2 – 400م2 – 450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل "سابقًا".

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحاً في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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