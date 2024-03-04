الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العليا الأمريكية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

بوابة الوفد الإلكترونية

ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.

وحسب روسيا اليوم، قالت المحكمة في قرارها "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزًا كبيرًا" للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية للعام المقبل.

واعتبر ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا وقال إنه سيتم الطعن فيه.

 

 

مواد متعلقة

إيطاليا: سنعمل على الترويج لمبادرة إنسانية جديدة لمساعدة سكان غزة

الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل

التعاون الإسلامي: المجازر الإسرائيلية تستدعي حراكا أعمق تأثيرا على الساحة الدولية

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: انفجار "برميل البارود" في غزة سيؤدي لحرب أوسع

الخارجية الروسية تطالب سفير ألمانيا بتفسيرات حول مناقشة ضباط ألمان إمداد كييف بصواريخ

الملك عبدالله الثاني يؤكد جاهزية الجيش الأردني على الدوام رغم التحديات

ملفات مهمة على عاتق زيارة هوكستاين لإسرائيل
الجريدة الورقية