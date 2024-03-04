ندوة تثقيفية عن تأثير التغيرات المناخية بمركز إعلام الشرقية

عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية عن تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالشرقية.

تحدث فى اللقاء المهندس حسين طلعت، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، وتم تنفيذ اللقاء بتوجيه من الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا.

فى البداية أشار وكيل أول وزارة الزراعة إلى مفهوم المناخ، وأنه تحول طويل الأجل فى درجات الحرارة، ويحدث نتيجة تغيرات فى الدورة الشمسية، وأنه هناك آثار سلبية لتغير المناخ على المحاصيل الصيفية، ومنها

سرعه سريان العصارة النباتية، وخلل فى الوظائف الفسيولوجية للنباتات.

وأشار وكيل أول وزارة الزراعة، إلى أهم الإرشادات اللازمة لتفادى الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، ومنها،

تقريب فترات الري وعدم التعطيش، وعدم التغريق حتى لا يكون بيئة مناسبة لنمو الفطريات الضارة، وأن يكون الري فى الصباح الباكر أو المساء،

والابتعاد عن الرش بالمبيدات الكيماوية.

ولفت إلى أهمية المقترحات للتعامل مع المتغيرات المناخية، ومنها توافر منظمات النمو من خلال منافذ الوزارة، وتوفير المبيدات الفطرية للرش عقب انتهاء الموجات الحرارية المتلاحقة.

تحدث المهندس أشرف طه مدير عام، مديرية الزراعة بالشرقية عن تلوث البيئة وانواعه من «تلوث، ماء، ضوضاء، وتربة، وتلوث حرارى، ووتلوث اشعاعي»، مشيرا إلى أضرار التلوث البيئي ومنها انتشار الأمراض، موضحا بأنه يوجد حلول للحد من التلوث البيئي، ومنها استخدام طاقة الرياح وطاقه شمسية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الأمواج وغيرها، واستخدام السيارات التى تعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية، موجها بترشيد استخدام وسائل التدفئة، مع ضرورة إصدار القوانين التى تنظم العمليات الصناعية التى تطلق غازات مضره للبيئة.