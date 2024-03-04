التعاون الإسلامي: المجازر الإسرائيلية تستدعي حراكا أعمق تأثيرا على الساحة الدولية

أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر، أن مضي إسرائيل في تنفيذ المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكًا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرًا على الساحة الدولية، بهدف مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، بما في ذلك الجهود السياسية والقانونية والإعلامية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء في كلمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون التي ألقاها السفير سمير بكر خلال انطلاق أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة في جدة.

وأشار السفير سمير بكر، في كلمته، إلى المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة المئات من الشهداء والجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية نهاية فبراير الماضي، لافتًا إلى أن هذه المجزرة شكلت نموذجًا وشاهدًا على جرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود القانونية خصوصًا لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، بصفتها أداة مشروعة وفعالة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين سيرفع مشروع قرار الاجتماع إلى الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماده في مقر المنظمة، يوم غد الثلاثاء.