سرايا القدس تقصف مغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية

قصفت سرايا القدس مساء اليوم الاثنين، سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت القدس في بيانها، أن القصف رداً على جرائم العدو الصهيوني، بحق أبناء شعبنا.

قالت كتائب القسام، إنه مقاتليها استولوا على طائرتي "درون" صهيونيتين كانتا في مهمة استخباراتية للعدو، في منطقة المعسكر غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان لها: بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خانيونس، أكد مجاهدونا تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" إضافة إلى استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح كما قاموا بقنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهم مباشرة.