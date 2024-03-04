الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الملك عبدالله الثاني يؤكد جاهزية الجيش الأردني على الدوام رغم التحديات

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين جاهزية قوات الجيش العربي على الدوام رغم التحديات، مشددا على أنه لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط، جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي ، التي صادفت الأول من مارس .. مقدما التهنئة لهم بهذه المناسبة.

ووصف الملك عبدالله الثاني ، خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقائه كبار الضباط بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، قرار تعريب قيادة الجيش الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال بـ "التاريخي".

وأكد العاهل الأردني ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن وحمايته..مشيدا بالتزام منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية بقيم النخوة والتفاني والشجاعة والعروبة الأصيلة، التي تأسست عليها القوات المسلحة.

وقال الملك عبدالله الثاني : "إن هذه القيم هي التي تدفعنا تاريخيا وعلى الدوام للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب"..منوها بجهود النشامي المستمرة في دعم الأهل في قطاع غزة.

وشاهد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، مادة فيلمية استعرضت أبرز المحطات ومراحل التطور التي مرت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

ومن جهته..استذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي القرار التاريخي والصوت العربي الشجاع للملك الحسين، والذي أعلن من خلاله اعتماده على قدرات الضباط الأردنيين في تولي مسؤوليات القيادة..مشيدا بالتضحيات الجسام والبطولات الخالدة في ذاكرة الوطن وما قدمه نشامى الجيش في معارك الشرف والرجولة.

 

مواد متعلقة

هوكستين: الحل الدبلوماسي المخرج الوحيد" لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل

عاصفة انتقادات تطول بايدن بسبب مواقفة المتخاذلة مع غزة

الجيش السوداني يرد لأول مرة على مزاعم طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

مصدر بحماس: النقاشات الجارية بالقاهرة إيجابية إلا أن الكرة في الملعب الإسرائيلي

اليمن والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع اليمني

الداخلية العراقية: فرض حظر للتجوال فى قضاء الإصلاح.. واعتقال 105 متهمين

روسيا تعتبر مناورات الرد الشمالي لحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز لها

مسؤول أممي: برميل البارود في غزة قد يؤدي إلى حرب أوسع
الجريدة الورقية