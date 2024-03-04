الملك عبدالله الثاني يؤكد جاهزية الجيش الأردني على الدوام رغم التحديات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين جاهزية قوات الجيش العربي على الدوام رغم التحديات، مشددا على أنه لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط، جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي ، التي صادفت الأول من مارس .. مقدما التهنئة لهم بهذه المناسبة.

ووصف الملك عبدالله الثاني ، خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقائه كبار الضباط بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، قرار تعريب قيادة الجيش الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال بـ "التاريخي".

وأكد العاهل الأردني ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن وحمايته..مشيدا بالتزام منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية بقيم النخوة والتفاني والشجاعة والعروبة الأصيلة، التي تأسست عليها القوات المسلحة.

وقال الملك عبدالله الثاني : "إن هذه القيم هي التي تدفعنا تاريخيا وعلى الدوام للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب"..منوها بجهود النشامي المستمرة في دعم الأهل في قطاع غزة.

وشاهد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، مادة فيلمية استعرضت أبرز المحطات ومراحل التطور التي مرت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

ومن جهته..استذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي القرار التاريخي والصوت العربي الشجاع للملك الحسين، والذي أعلن من خلاله اعتماده على قدرات الضباط الأردنيين في تولي مسؤوليات القيادة..مشيدا بالتضحيات الجسام والبطولات الخالدة في ذاكرة الوطن وما قدمه نشامى الجيش في معارك الشرف والرجولة.