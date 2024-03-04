توافد شباب الصعيد على الورش التدريبية بمسرح الجنوب لتعلم فنون المسرح .. صور

تستمر لليوم الثالث على التوالى فعاليات الورش التدريبية المقامة على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتى يتوافد عليها شباب الجنوب من كل أنحاء الصعيد لتعلم فنون المسرح المختلفة ، بقصر الثقافة فى محافظة قنا.



وقال المخرج أحمد السيد عن ورشة اعداد الممثل، أن أحد أهداف هذه الورشة هى تدريب الشباب على استخدام مشاعرهم اليومية بشكل يساعدهم على تنمية موهبتهم واستخدامها بالفن، فالفن ليس إعطاء أداء بل إعطاء مشاعر، وممارسة الفن يساعد على استخدام طاقة الشباب بشكل إنساني ويصون العقل من الفكر الإرهابي والمتطرف، لأن المسرح يعلم الجدل والحوار وكيفية الاختلاف يخلق إنسانا كُفؤ قادر عن التعبير عن نفسه وعن عمله وعن مشاعره مهما كانت وظيفته.



وأشار السيد لضرورة الاهتمام بهذه المواهب التي لديها شغفا و إحتياجا شديدا للمعلومة ، فالأقاليم تعاني من ظلم ثقافي.



وانطلقت 10 ورش فى عدة مجالات تستمر لمدة 5 ايام ، بمشاركة 70 شاب من جميع انحاء الجنوب، والذى يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة ، والورش هى ورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، الديكور د. عايدة علام ، الإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، الدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، صناعة العرائس للفنان أحمد ابو طالب، المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.